06 / julio / 2018

Con toda la perso Florcita Motuda se cambió de ropa en plena sesión e hizo cantar al Congreso

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el 15 de agosto como el Día del Rock Chileno, que ahora pasará al Senado.

Pero el que se robó sin duda todas la miradas en esta jornada en la votación de la Cámara Baja fue la intervención del diputado Raúl Florcita Alarcón (PH), quién además cantó y fue acompañado en los cánticos por los otros parlamentarios.

Pero so no es todo ya que el parlamentario no quiso ir a los baños y decidió cambiarse de ropa durante la sesión.

Mira las imágenes captadas por Pablo Ovalle de Agencia Uno:

Y aquí te dejamos el video: