09 / julio / 2018

Netflix comparte tráiler de la sexta temporada de “Orange is the new black”

Al fin Netflix ha compartido imágenes y un avance de la próximo temporada de “Orange is the new black”.

Las especiales chiquillas de overol anaranjado están de regreso con una voluntad de hierro y nada que perder. Pero eso no es todo ya que además las amistades se pondrán a prueba y se formarán nuevas lealtades en esta prisión de máxima seguridad.

La exitosa serie regresará a la plataforma de streaming de forma global el próximo viernes 27 de julio.

Revisa acá el avance: