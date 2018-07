23 / julio / 2018

Revisa el nuevo tráiler de “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”

Sin duda que la Comic Con de San Diego reveló distintos avances y tráilers de distintas producciones.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el panel especial de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them que en 2016 dio inicio a una nueva saga de cintas basadas en el universo de Harry Potter creado por la escritora británica, J.K. Rowling.

Así que aprovechando esa instancia se se liberó un nuevo tráiler de la película que se estrenará el próximo 16 de noviembre.