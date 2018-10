18 / octubre / 2018

Así es como Kendall Jenner vigila a sus ex novios

La modelo participó en el popular Carpool Karaoke de James Corden junto a Hailey Baldwin, donde hizo una curiosa confesión.

Kendall Jenner es una de las mujeres más famosas en las redes sociales y el espectáculo. Con millones de seguidores en la web, la modelo seguramente tiene miles de hombres que la pretenden. Sin embargo, la “influencer” hizo una vergonzosa confesión sobre sus ex novios.

Jenner participó junto a Hailey Baldwin en el popular Carpool Karaoke de James Corden. Pero para hacerlo más entretenido, las dos se sometieron al detector de mentiras.

Fue ahí donde la esposa de Justin Bieber le hizo una pregunta que delató a la hermana de Kim K. “¿Alguna vez has creado una cuenta falsa de Instagram para ver qué está haciendo tu ex novio?”, le lanzó la rubia a lo que la modelo no pudo escapar.

“¡Tú sabes bien la respuesta! Sí”, admitió Kendall con cara de avergonzada.

La modelo ha tenido como parejas al cantante Harry Styles, el rapero ASAP Rocky y las estrellas de la NBA, Blake Griffin y Ben Simmons. Seguramente después de esta confesión, varios de ellos revisarán sus redes sociales por si encuentran alguna cuenta “sospechosa”.

Fotos: Instagram/Captura de video