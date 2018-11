26 / noviembre / 2018

Kim Kardashian reveló que estaba drogada con éxtasis cuando se casó por primer a vez

“Siempre (que me drogué) pasó algo malo”, reveló la modelo.

Kim Kardashian es sin duda una de las grandes celebridades de la televisión y las redes sociales, gracias a su popular reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Fue precisamente en el más reciente capítulo donde la modelo reveló un episodio desconocido de su vida hasta ahora. La esposa de Kanye wWest dijo que estaba drogada al momento de contraer matrimonio con su primer esposo, el productor musical Damon Thomas en el 2000.

“Cuando me casé (por primera vez), estaba bajo los efectos del éxtasis”, dijo la modelo y agregó que cada vez que se drogó “pasó algo malo”.

“Una vez tomé éxtasis y me casé. Lo tomé otra vez y rodé un video sexual. Siempre (que me drogué) pasó algo malo”, dice haciendo referencia al video íntimo que filmó junto a su ex pareja Ray J y que luego se filtró y se viralizó por Internet.

Sin embargo, Kim K asegura que eso ya es cosa del pasado y que hoy es una persona diferente. “Definitivamente pasé por una fase salvaje, diría en mi adolescencia tardía. Ya no soy así. Pero todavía me divierto. No lo retuerzas. Siempre soy el alma de la fiesta”, señaló.

Fotos: Shutterstock/Captura de video