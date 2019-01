08 / enero / 2019

Adriana Barrientos genera polémica por burlarse de Luli tras formalización de su hijo

No es novedad que Luli y Adriana Barrientos son “enemigas” y se han agarrado varias veces.

Como la mayoría sabe Nicole Moreno ha sido el foco de atención por estos días debido al hecho delictivo en el que su hijo está involucrado . A raíz de estos “La Leona” ha generado polémica en redes tras compartir en Instagram un video “burlándose” de la rubia luego que su hijo de 16 años fuera acusado de participar en un homicidio frustrado.

Así es ya que Adriana publicó un video de una discusión con Moreno en el reality Amor a Prueba, donde hacía enojar a su entonces compañera tildándola de “Flaite” y asegurando que le haría “tajo en la cara”.

“Luli sorry por no etiquetarte (pero) me tienes bloqueada”, agregó en la publicación que acumula más 87 mil reproducciones. “Tenias razón me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja te manejas perfecto en esa”, escribió Barrientos.

Como era de esperar se generaron distintas reacciones en los usuarios y en su mayoría criticaron a Adriana por burlarse de lo ocurrrido:

“Ahora te ríes pero cuando llegues a vieja no tendrás a nadie por que un hijo es lo único que tienes seguro que te ama de verdad y sin condición. Riámonos pero ya te quiero ver en unos años más, sola como un perro por que así se queda la gente como tú. No te moleste en bloquearme por que yo te dejar de seguir”.

“Eres tan pobre de mente que usas esto para salir de tu mausoleo… Patética menos mal que no eres madre”, aseguró otra cibernauta. “Patética y ordinaria, así demuestras que eres mas mala clase que las personas que hablas, lo rota ni con toda la plata del mundo se te quitara”. Fueron algunos de los comentarios.

Por su parte la modelo salió a defenderse a través de sus stories de Instagram, donde compartió el apoyo de algunos de sus seguidores.

“Para los que se ponen graves: Subo videos por gente que piensa igual que yo”, escribió junto a la foto de un comentario de alguien que criticaba a quienes defendían al hijo de Moreno.