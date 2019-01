Afirman que Shaggy de Scooby-Doo sería parte de Mortal Kombat 11

30 / enero / 2019

Shaggy el inseparable amigo de Scooby-Doo es todo un fenómeno en redes, no por su fama de comer Scooby Galletas ni por sus interminables versiones en la serie de dibujos animado, sino que por su “infinito poder” como han hecho creer distintos memes.

Así es, ya que esta popularidad hoy lo tiene con más 160 mil personas pidiendo su presencia en el próximo Mortal Kombat 11.

Y parece que no es ná chiste el asunto ya que la petición ha crecido en sus firmas considerablemente, con el objetivo de pedir al “invencible Shaggy en el juego de lucha. Algo que parece haber sido escuchado. Ya que el creador de Mortal Kombat, Ed Boon, publicó un tweet diciendo que: “Pondré su mierda en los juegos de pelea“. Hay que recordar que personajes como Darth Vader o Jason han aparecido en la saga, pero no alguien del estilo como Shaggy.

Hi? Lo? Mid? Grab? I will mix your shit up in fighting games! pic.twitter.com/nzCq4iskj7

— Ed Boon (@noobde) 28 de enero de 2019