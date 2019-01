29 / enero / 2019

Una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt decidió alejarse de ellos hasta que termine la batalla por el divorcio

Shiloh Jolie Pitt, de 12 años se fue a vivir a la casa de sus abuelos hasta que el conflicto llegue a su fin.

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por el divorcio y la tenencia de sus hijos parece que está lejos de terminar. El conflicto entre los dos actores ha sido tal que hasta una de sus hijas ha decidido vivir alejado de ellos hasta que se solucione todo.

Se trata de Shiloh Jolie Pitt, de 12 años de edad, quien está cansada de los conflictos de sus padres por lo que ha pedido vivir con sus abuelos en Missouri.

“Los padres de Brad viven cerca de su hermana y sus hijos y a Shiloh le encanta estar allí”, dice una fuente cercana a la familia al medio Star.

Pero el caso de Shiloh esconde un conflicto entre los actores. Esto porque tienen visiones distintas sobre el futuro de su hija. Mientras Pitt sueña conque trabaje en el mundo del espectáculo y la actuación ya que “muestra talento real para actuar“, Jolie quiere algo totalmente distinto y que sea “la pequeña activista de mamá”.

El protagonista de Seven ha intentado calmar los ánimos de su hija ofreciéndole comprar una propiedad en Missouri para que esté cerca de sus abuelos, sin embargo, la niña no da su brazo a torcer y no vivirá con sus padres hasta que no se solucione el conflicto del divorcio.

Fotos: Shutterstock