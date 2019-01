28 / enero / 2019

Cantante se tatuó a Harry Styles en la cara y los usuarios se burlan sin compasión

¿Se arrepentirá esta chiquilla?

Kelsy Karter, es una cantante neozelandesa conocida por algunos singles de su disco pop “Kiss the boys”. La artista es una fanática del músico, ex One Direction y actor Harry Styles, a quien quiso rendir un homenaje con un peculiar tatuaje.

La joven había adelantado que quería sorprender al cantante y vaya que lo hizo. La chiquilla se tatuó la (supuesta) cara de Styles en la mejilla y el resultado no fue el mejor.

Por supuesto, las burlas de los usuarios en contra de Kelsy no se hicieron esperar: “Chica, búscate un trabajo”, fue uno de los comentarios.

