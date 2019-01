08 / enero / 2019

La bella historia de amor de una pareja que pasó meses usando Google translate para entenderse

La inglesa y el italiano se conocieron en Ibiza, y se enamoraron a primera vista.

Chloe Smith y Daniele Marsico son una pareja cuya historia se hizo popular en las redes sociales debido a los románticos detalles que la adornan. La inglesa y el italiano se conocieron hace dos años en Ibiza, donde tuvieron un flechazo.

El problema es que ninguno hablaba el idioma del otro. Pero el amor mueve montañas y esta pareja encontró una fácil y efectiva solución: Google translate. Y así continuaron comunicándose, para que lo suyo no fuese solo un idilio de verano, recoge La Vanguardia.

“Había algo que me atraía de Daniele. El hecho de que no pudiésemos entendernos el uno al otro no fue un problema. Simplemente conectamos”, explicó Chloe recordando el momento en que se conocieron, cuando ella tenía 23 años y él 25.

Gracias a la herramienta de Google y a los vídeos con subtítulos, esta pareja siguió conociéndose mientras recorrían diversas ciudades del mundo disfrutando de su amor. “Mucha gente pensó que estaba loca al irme a Barcelona con él después de conocerle la semana anterior, pero simplemente sabía que sería la mejor decisión que jamás podría tomar”, contó la joven.

De ahí se fueron a Tenerife y después a Madrid, aunque tal y como muestran las fotos que tienen publicadas en sus páginas de Facebook, la pareja no ha dejado de recorrer mundo. “Me fui a vivir con él y su familia a Nápoles en 2016 y fue un sueño hecho realidad. Es una de las más auténticas y hermosas ciudades que he visitado en Europa”, reconoció Chloe.

“Chloe hablaba y se reía mucho, pero no la entendía. Lo único que sabía es que era especial. Queríamos estar juntos desde el momento en que nos conocimos y esa es la razón por la que funcionó. Me ayudó a aprender inglés y yo le he enseñado cómo cocinar comida italiana”, relató por su parte Daniele.

Ahora la pareja vive en Londres, aunque lo de ellos es viajar por distintas ciudades, tal como cuando se conocieron.

Fotos: Facebook.