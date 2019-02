21 / febrero / 2019

Critican a mamá de Miley Cyrus por posar rodeada de bolsas de marihuana

Hace un tiempo atrás, la cantante dijo que por culpa de su madre había vuelto a fumar cannabis

La familia de Miley Cyrus es de aquellas donde la marihuana es un tema superado. Y cómo no, si ahora hemos podido ver una imagen en la que aparece la madre de la cantante rodeada de bolsas de cannabis, lo que ha generado polémica en las redes sociales.

En la fotografía, que pertenece al Instagram del padre de Miley Cyrus, podemos ver a Tish Cyrus, madre de la artista, delante de un armario repleto de bolsas con marihuana dentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) el 15 Feb, 2019 a las 2:12 PST

Los seguidores de Miley no han visto con buenos ojos que la familia pose junto a tales cantidades de cannabis: “Chicos, son geniales pero por favor no animem al consumo de drogas. Es peligroso y mucha gente joven los admira y puede que no sean capaces de manejarlo” y “Amo por completo a la familia Cyrus pero siempre he admirado a Miley y saber que ella y toda su familia consumen marihuana es decepcionante. Sé que es decisión suya pero chicos… es molesto. Además, los niños que tienen menos conciencia puede que vean esto y que empiecen a consumir hierba porque los admiran, y no es sano”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram.

Tish Cyrus sintió las críticas y quiso aclarar a quién pertenecen esas bolsas de marihuana. “Primero de todo… Mi marido Billy Ray Cyrus está loco. Segundo, esta foto es una locura. Y tercero esta NO es mi hierba o mi casa. Y aunque lo fuese, eso sería maravilloso por muchas razones”, escribió la madre de Miley.

Foto: Instagram.