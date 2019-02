07 / febrero / 2019

El empresario que se llevó a la tumba la contraseña de 190 millones de dólares

Gerald Cotten era el fundador y CEO de una empresa de criptomonedas y el único con acceso a los fondos de los clientes.

QuadrigaCX es una empresa canadiense de criptomonedas que ha hecho noticia porque acaba de informar que no puede pagar la mayor parte de los US$190 millones en inversiones de clientes, debido a que Gerald Cotten, fundador de la empresa, falleció llevándose a la tumba las contraseñas que permitan acceder al dinero.

Jennifer Robertson, viuda de Cotten, señaló que su difunto marido era “el único responsable del manejo de los fondos y las monedas”, por lo que nadie más tenía acceso.

“Hablamos de aproximadamente 26,500 bitcoins (92.3 millones de dólares), 11,000 bitcoins en efectivo (1.3 millones de dólares), 11,000 bitcoin en efectivo SV (707,000 dólares), 35,000 bitcoin de oro (352,000 dólares), casi 200,000 litecoin ($ 6.5 millones de dólares) y aproximadamente 430,000 éter ($ 46 millones de dólares) , por un total de 147 millones de dólares”, dice la viuda en una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, según señala Gizmodo.

La empresa informó a mediados de enero sobre la muerte de Cotten, ocurrida el 9 de diciembre del año pasado, es decir, alrededor de un mes después de ocurrido el fallecimiento.

El empresario murió “debido a complicaciones con la enfermedad de Crohn el 9 de diciembre de 2018 mientras viajaba a la India, donde estaba abriendo un orfanato para brindar un hogar a niños necesitados”, dice la declaración.

El computador personal de Cotten está en poder de su viuda, quien reconoce que no conoce la contraseña ni sabe cómo recuperarla. “A pesar de repetidas y diligentes búsquedas, no he podido encontrarlas escritas en ninguna parte”, señaló Robertson.

Sin embargo, hay dudas sobre lo que realmente ocurrió y algunos incluso han acusado que todo se trataría de un montaje, debido a que la empresa continuó aceptando depósitos incluso después del fallecimiento de Cotten. Además, el empresario habría firmado un testamento el 27 de noviembre de 2018, solo dos semanas antes de su muerte.

Fotos: Shutterstock