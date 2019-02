01 / febrero / 2019

Ex polola de Joaquín Méndez hace tres años dijo que a él le gusta filmarse teniendo sexo

Desde hace días que se viene hablando de la supuesta filtración de un video íntimo de Jaoquín Méndez. Él lo negó en “Mucho Gusto” pero otros personajes han metido la cuchara ya sea para “prestarle ropa” o de plano insinuar que efectivamente es él quien aparece en el registro.

Pero la cosa no quedó ahí ya que los mismos fanáticos de los realities saben o recuerdan haber escuchado unas comprometedoras declaraciones en “¿Volverías con tu ex?”.

Así es, ya que un extracto de un capitulo (de hace tres años) salió a la luz y en este se puede ver a una ex polola del argentino, Flavia Medina decir: “yo lo conozco. Me ha pasado que me enteré de que sale con amigas al mismo tiempo. Me he enterado y él me cuenta o me muestra los videos”.

“Le gusta filmarse teniendo sexo. Y sí, he visto algunos videos”, sentenció.

El clip fue publicado por la cuenta en Instagram @realityculiao, resaltando la declaración que ahora cobra todo un nuevo significado.