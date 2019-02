20 / febrero / 2019

Hace poco te comentábamos que el 3 y 4 de marzo HBO exhibirá el documental que revelaría los supuestos abusos cometidos por Michael Jackson.

A casi 10 años de su muerte siguen apareciendo detalles íntimos del “Rey del Pop” entre ellos, más acusaciones de abusos a menores.

El programa australiano 60 Minutos realizó una entrevista a Adrian McManus, exempleada del cantante quien confesó que vio en varias ocasiones las acciones impropias del Michael con chicos.

“Vi muchos abrazos, caricias y besos”, fue la respuesta de la mujer cuando fue consultada por la relación de Michael sobre los niños que visitaban el Rancho Neverland, residencia del cantante durante gran parte de su carrera.

Según la percepción de ella él tenía buen trato con ella, aunque destacó que pese a eso, siempre hubo una sombra sobre él. “Había un lado amable en él, y sin embargo había un lado oscuro”.

Sobre el por qué se demoró tanto en contar esto la extrabajadora dice que tenía miedo debido a amenazas. “Me decían que podían contratar a un sicario para secuestrarme, que me cortaría el cuello y que nunca encontrarían mi cuerpo”.

Este reportaje será emitido el próximo domingo 24 de febrero por la cadena 9News de Australia y se espera que haya nuevas revelaciones respecto al cantante.

MICHAEL JACKSON’S MAID | The woman who saw everything reveals what really happened inside Neverland. Her only TV interview this Sunday on #60Mins. pic.twitter.com/YGDW3mI2oL

— 60 Minutes Australia (@60Mins) 20 de febrero de 2019