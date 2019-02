14 / febrero / 2019

Ignacio Lastra afirma que no va a entrar al nuevo reality de Mega

A poco menos de dos años del accidente que lo dejó con más del 90% de su cuerpo quemado, Ignacio Lastra se ha recuperado muy rápidamente y vive una vida prácticamente normal, incluso apareciendo en su propio canal de YouTube. Es por eso que comenzaron a surgir rumores de que sería parte del próximo reality de Mega “Resistiré”.

Pero en conversación con el programa Intrusos se refirió a la posibilidad de ingresar: “La verdad es que ellos tienen el interés, pero yo no por lo menos, la verdad, por un largo tiempo tengo que descansar, me tengo que cuidar. Sigo usando guantes, no me hecho nada en la cara, así que yo creo que será mucho más adelante”.

Lastra agregó que recién en tres años más pensaría en volver a algún reality, y de hacerlo lo haría en uno al estilo de “Doble Tentación”.

En la entrevista el ex modelo también se refirió a lo que le dijo su doctor sobre una posible nueva cirugía para disminuir las secuelas de su accidente. “Lo que pasa es que sufrí un daño muy grave por el accidente, severísimo. Y mi doctor encuentra que no es el momento, y yo pucha, no soy el que da la última palabra. Sólo me queda asumir las indicaciones médicas”.