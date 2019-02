Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como el me llevaba a mi cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar pic.twitter.com/nOkrf1Gooo

— Aldana (@aldanarufino) 5 de febrero de 2019