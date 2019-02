08 / febrero / 2019

Pancho Saavedra comenta que sintió “asco” con el caso del lago Ranco

La expulsión de tres mujeres del lago Ranco por parte del presidente de Gasco, Matías Perez, se convirtió en el tema de la semana. Y el conductor de “Lugares que Hablan”, Pancho Saavedra, no quiso quedarse fuera de la discusión que indignó al público.

Ya este jueves, Saavedra anunció que invitaría a las afectadas a un viaje con todos los gastos pagados a las Torres del Paine. En una entrevista con La Cuarta el comunicador afirmó que: “Está bueno ya de esta prepotencia y discriminación. De verdad que sentí asco y sacó lo peor de mí”.

Pancho agregó al diario: “Gracias a un amigo, este lunes Claudia, su madre y su tía irán con todo pagado a un viaje, que siento que es mi forma de protestar y lo mínimo que se merecían luego de sufrir este vejamen por parte de este señor”.

Junto con esto también comentó: “Creo que llegó el momento de parar esta desigualdad y decirle a este señor que ‘Chile es de todos, gordito’, aunque le duela (…) Sentí asco de este señor, y mi forma de protestar sin violencia fue darle este regalo a Claudia y su familia”.

Saavedra quien gracias a su programa “Lugares que Hablan” ha recorrido gran parte de Chile, habló de su experiencia en el lago Ranco: “He hecho varios programas ahí y la gente siempre me decía que tuviera cuidado, porque por tal o cual lugar no se podía pasar por ser privado. No es algo nuevo para mí”.

A pesar del gesto que tuvo Pancho Saavedra con las mujeres recibió críticas por parte de algunos twitteros, a lo que respondió con un mensaje en la red social.