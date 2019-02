01 / febrero / 2019

Se sacó la foto de su carnet con un palillo en la boca y nadie cachó

El español lo hizo para ganar una apuesta y ahora es viral en redes

Sergio es un joven español, a quien es su barrio, en la ciudad de León, conocen por el apodo de “Panita”. Es un muchacho común y corriente, pero que ahora se ha vuelto viral debido a una ocurrencia: salir en la foto de su identificación con un palillo en la boca.

Todo partió por una apuesta. El joven debía renovar su carnet, entonces su tía le recordó que se quitara el palillo de la boca para la foto, consciente de que Sergio siempre lleva uno ahí colocado. Pero su tío y su hermano hicieron justo lo contrario: lo desafiaron a que no se lo sacara y se tomara así la foto. Si lo hacía se ganaba una cena.

Sergio fue a renovar su identificación y se colocó el palillo en la boca, como siempre. Después venía lo más difícil: conseguir que el funcionario encargado no se diera cuenta de la imagen, ya que está prohibido portar cualquier objeto que tape la cabeza o dificulte la identificación de la persona, publica El Confidencial.

📸«Es muy gorda la que lié, parece que ha triunfado la foto», afirma sorprendido Sergio Álvarez a @leonoticias_ , después de conseguir hacerse viral, tras aparecer en la foto del carnet con un palillo en la boca #leonesp https://t.co/v4pIRQPsKr — Leonoticias (@leonoticias_) 30 de enero de 2019

Finalmente, la persona a cargo no se fijó en la imagen o bien no vio el palillo que asomaba por la boca de “Panita”: “Lo cierto es que no me lo creía hasta que no vi el DNI en mis manos, pensaba que no me iban a dejar”, reconoció el español.

La imagen de su identificación, con su foto palillo en la boca, ahora se ha vuelto viral y ya está en toda la web.

Foto: Twitter.