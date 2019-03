26 / marzo / 2019

“Es sobrepasarse de los niveles de poder”: Nico Maturana y su crítica por cobro de los medidores inteligentes

El joven futbolista de Universidad de Concepción aprovechó las pantallas para hacer una sentida crítica social.

No sucede a menudo que un futbolista chileno utilice las pantallas de la televisión para enviar mensajes políticos y sociales. Quien sí decidió hacerlo fue el volante de Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, que aprovechó su entrevista como el mejor jugador del partido ante Deportes Antofagasta para expresar su descontento con el cobro de los medidores inteligentes.

El jugador hizo énfasis en lo arbitraria que resulta la norma que faculta a las empresas eléctricas a cobrar por el cambio a estos nuevos medidores: “Mandarle un saludo al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente”, recalcó el exjugador de Universidad de Chile y Colo Colo.

Maturana centró su crítica en lo que significa ese cobro para los adultos mayores: “40.000 para un tatita que gana su pensión de 100.000, que es una miseria, creo que es sobrepasarse de los niveles de poder que hay aquí en este país”.

El jugador le envió el mensaje directamente al presidente Sebastián Piñera para que “piense en el tema, porque no toda la gente tiene para pagar eso. Yo si fuera un abuelito que gana 100 lucas por mi pensión, prefiero gastármelo en comida que pagar un medidor que no me sirve para nada porque tengo el mío bueno”.

Foto: Captura de video.