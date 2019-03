29 / marzo / 2019

La reacción de Selena Gomez luego que Justin Bieber confesara que todavía la ama

El cantante admitió en sus redes sociales que la ama profundamente y que siempre tendrá un lugar en su corazón.

Fue en medio de una defensa a su esposa Hailey Baldwin, que Justin Bieber terminó confesando que todavía quiere a Selena Gomez. Sí, por extraño que parezca, el canadiense reveló el profundo cariño que aún siente por su exnovia.

Resulta que un sujeto trató de insultar a Hailey a través de las redes sociales, asegurando que Justin solo se había casado con ella para recuperar a Selena. El cantante le respondió de manera contundente, apelando a su amor por Baldwin, pero de pasada se refirió a Gomez.

“Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta dedicada a meterme con mi mujer y conmigo es absolutamente absurdo. ¿Por qué iba a dedicar mi vida entera con alguien con quien me he casado para volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo”, partió diciendo.

El mensaje en Instagram de Justin Bieber continuó así: “Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupara una parte de mi corazón, pero he superado eso con el amor de mi esposa y ella es absolutamente LA MEJOR COSA que me ha pasado hasta ahora. El hecho de que tú quieras pasarte el día a odiar dice mucho de ti, y si esta es tu estúpida manera de llamar mi atención te has equivocado en muchos niveles”.

Pero qué pensará Selena de todo esto. Una fuente cercana a la cantante habló con RadarOnline y aclaró cuáles son los sentimientos de ella sobre este tema: “Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende que por qué él la volvió a mencionar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 28 Mar, 2019 a las 5:23 PDT

Parece que Selena estaría algo molesta por el hecho de que Justin Bieber haya vuelto a mencionarla y sobre todo de esa manera tan melosa.

Foto: Shutterstock.