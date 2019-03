29 / marzo / 2019

Nueva peli de Evangelion: 3.0+1.0 comienza sus grabaciones

Así lo confirmó el estudio Khara a través de la cuenta oficial de Twitter. Su estreno se espera para 2020.

Definitivamente este es el año de los fanáticos de Neon Genesis Evangelion. Al anuncio de Netflix del pronto estreno de la serie con el mismo nombre en junio de este año, se suma la noticia de que comenzaron las grabaciones para una nueva cinta animada de la franquicia: Evangelion 3.0+1.0

Así lo confirmó el estudio Khara a través de la cuenta oficial de Twitter de Evangelion

Evangelion 3.0+1.0 es el cuarto filme de esta nueva etapa que inició en 2007 con Evangelion 1.9: You Are (not) Alone, continuó en 2009 con Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance, y tuvo su último episodio en 2012 con Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo. La entrega constituye el final Rebuild de Evangelion por lo que dejaría abierto el futuro de la saga.

Evangelion 3.0+1.0 se estrenará en el año 2020.

Foto: Captura de Pantalla