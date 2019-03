06 / marzo / 2019

¿Te gusta mucho una foto pero sales con tu ex? ¡Con esta app lo puedes solucionar!

A través de su sitio web ofrece un servicio de edición de imágenes, para eliminar de ellas a quien ya no es parte de tu vida.

No es un servicio revolucionario y tampoco extremadamente novedoso, pero por alguna razón ha tenido éxito. Se trata de un sitio web que ofrece borrar a tu ex de las fotos en las que aparecen juntos.

La app Edit My Ex, que comenzó a funcionar este año, promete eliminar de manera sutil a esa persona que aparece en tus postales pero que ya no es parte de tu vida.

Esta aplicación ideal para aquellos que creen que salen perfectos en ciertas fotografías de vacaciones pero no pueden o no quieren mostrarlas porque en ellas aparece su ex.

El servicio cuesta entre 9 y 12 dólares por cada imagen, y de acuerdo a la empresa demoran un máximo de 48 horas en entregar la nueva foto, consigna Cribeo.

¿Qué te parece este servicio?

Fotos: Edit my ex.