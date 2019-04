05 / abril / 2019

La estricta dieta Joaquin Phoenix para convertirse en el Joker

El actor se comprometió completamente para meterse en la piel del villano de DC Comics.

Bien es sabido que el Joker es uno de los personajes más difíciles de interpretar porque es también uno de los más complejos en el universo DC. Con un grado de psicópata, quien lo interprete deberá prepararse mentalmente para sumergirse en el mundo de los desórdenes mentales. Sin embargo, Joaquin Phoenix quiere aportar algo más al rol por lo que también trabajó su aspecto físico para la película.

En el nuevo trailer de la cinta de Todd Phillips dos cosas llamaron más la atención: el carácter siniestro, complejo y de sátira de la película; y el aspecto físico de Joaquin Phoenix, a quien se le ve mucho más delgado, aunque no es la primera vez que el actor ha tenido que atravesar por un proceso similar, como reconocía en una entrevista en Inquirer.

“Por supuesto, es muy complicado perder peso, pero haces lo que es necesario para interpretar el personaje. Ya he pasado antes por el proceso, por lo que sabes exactamente qué esperar. Aunque quizá por ese mismo motivo lo temes más. Recuerdo la primera vez que perdí mucho peso. Fue extremadamente difícil y no sabía realmente lo que estaba haciendo. Era algo nuevo. Ahora que la sensación de hambre es algo familiar, da respeto”, explica el actor, que se tomó una pequeña licencia antes de comenzar el rodaje.

“Engordé 4 o 5 kilos antes de comenzar a perder peso porque sabía que tenía que ponerme a dieta para el personaje. Me pasé un mes comiendo de todo lo que no debía para después comenzar con la dieta, aunque sé que es una estupidez”, asegura el nuevo Joker, que es consciente de que no es la persona más sociable cuando está a dieta.

“Es horrible. Uno nunca es lo suficientemente consciente de cómo gira todo en torno a los alimentos socialmente. Para mi es un período bastante solitario porque es miserable para otras personas y para uno mismo”, concluye.

Joaquin Phoenix logró su objetivo a tenor de las primeras imágenes que hemos podido ver de la esperada película, en las que el actor muestra una apariencia esquelética por momentos, con los rasgos faciales muy marcados. Habrá que esperar para ver el resultado final, pero seguro que la espera merece la pena.

Fotos: Warner Bros.