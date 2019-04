07 / abril / 2019

“Me está quitándo el sueño”: Bosé vuelve a la carga contra Bachelet

Definitivamente a Miguel Bosé le dio con Bachelet y no parará de criticarla y por el mismo tema: Venezuela.

Lo anterior, se da debido a que la exMandataria no se quiso pronunciar de manera categórica sobre la crisis social que ocurre en el país petrolero.

Así que el español nuevamente usó redes sociales para lanzar sus dardos contra ella con un particular video tan extraño como el que publicó hace unos días : “Me está quitando el sueño. No va a Caracas. Me han dicho. #BacheletDóndeEstás” escribió el cantante.