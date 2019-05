27 / mayo / 2019

Ex pareja de Miguel Bosé dice sentir pena al ver a sus hijos vestidos de falda

Hace uno días Miguel Bosé hizo noticia ya que por primera vez apareció en un evento público junto a sus hijos, esto fue en la alfombra roja de Godzilla en Los Ángeles. Pero en esa ocasión los tres aparecieron vestidos con traje, corbata, zapatos deportivos, lentes oscuros y una falda.

Esto último a algunos no les gustó ya que encontraban nada que ver que el español mostrara con esa vestimenta a Tadeo y Diego.

En declaraciones ofrecidas al diario español El País, Nacho Palau, ex pareja del cantante expresó su descontento por la exposición que los niños tuvieron ante el público.

«No me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no», dijo.

Pero «tengo que ser prudente. No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo te da igual», manifestó Palau, sin entrar en más detalles del asunto.

Cabe destacar que Palau y Bosé se separaron el año pasado luego de 26 años de relación. Actualmente se encuentran en una disputa legal por los derechos de los cuatro hijos que tienen y asuntos financieros.