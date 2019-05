20 / mayo / 2019

La millonaria cifra que el Manchester City está dispuesto a pagar para retener a Pep Guardiola

El club inglés quiere blindar al entrenador catalán con un atractivo contrato por tres años más.

Aunque quedó fuera de la Champions League, para muchos Pep Guardiola sigue siendo el mejor entrenador de fútbol en la actualidad. Y tras conquistar su segunda Premier League consecutiva luego de vencer al Watford por 6-0 en la final de la F.A Cup, es un DT que todos los clubes quisieran tener.

Y no son pocos los equipos que quieren tener al catalán como entrenador. La Juventus es uno de ellos, luego que despidiera a Massimiliano Allegri. Por eso es que la dirigencia del City ha querido blindar a su flamante y exitoso entrenador y le ha ofrecido un jugoso contrato para extender su estadía en Manchester.

Actualmente el entrenador tiene contrato por dos años más y recibe la no despreciable cifra de 17 millones de euros. Sin embargo, los dueños del club quieren extender el contrato por tres años más, es decir, cinco temporadas a cambio de 114 millones de euros, según señala The Sun.

«Me quedo aquí las dos temporadas que me quedan si ellos me quieren. Estoy satisfecho en Manchester», dijo Guardiola tras la goleada ante el Watford, trayendo un poco de tranquilidad a los dirigentes del club inglés.

Si las dos partes llegan a acuerdo, Guardiola pasará de ganar 17 millones a 23 millones de euros por año, es decir, unos dos millones al mes.

«No sé cuántas veces lo tengo que decir. No voy a ir a Turín», dijo Guardiola para dejar en claro que no va a dirigir a la Juventus. «Estoy satisfecho trabajando acá y no voy a ninguna parte. Es como me siento hoy, aunque el fútbol cambia mucho», señaló.

