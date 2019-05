20 / mayo / 2019

Emilia Clarke se despidió de «Game of Thrones» con un emotivo mensaje

La actriz de 32 años aprovechó de despedirse de la serie y de su personaje Daenerys Targaryen.

Fueron ocho años durante los cuales Emilia Clarke personificó a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO «Game of Thrones». Una aventura que se inició en 2011 y que acaba de finalizar recién este domingo, con la emisión del último capítulo de la ficción.

Por eso, la actriz se quiso despedir del programa de televisión y de su personaje, y lo hizo con un emotivo mensaje, solo horas antes de que se emitiera la episodio final.

«Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada no solo por lo mucho que quiero decir, sino por cómo se sienten de pequeñas las palabras en comparación con lo que este programa y Dany han significado para mí», escribió la actriz, de 32 años.

«La etapa de la madre de dragones ha absorbido por completo mi vida adulta. Esta mujer ha acaparado mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas por quienes dejaron nuestra familia antes de tiempo, y me exprimí el cerebro tratando de hacer justicia a Khaleesi con las palabras magistrales, acciones (y nombres) que me dieron», agregó.

«Juego de tronos me ha formado como mujer, como actriz y como ser humano. Solo desearía que mi querido padre estuviera aquí ahora para ver lo lejos que hemos volado», continuó.

Pero también le quiso dedicar unas palabras a los seguidores de la serie: «Les debo mucho las gracias, por mantener la mirada fija en lo que hemos hecho y lo que yo he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me pusiese la peluca rubio platino. Sin ti no hay un nosotros. Y ahora nuestra guardia ha terminado», finalizó.

