11 / junio / 2019

Bárbara de MasterChef habla sobre el acoso en redes: «Me han incitado mucho al suicidio»

Bárbara Lackington es una de las participantes más jóvenes que ha pasado por MasterChef Chile, y se ha convertido en una de las cuatro semifinalistas. Pero todo no es alegría porque la chiquilla de 19 años no es muy querida por el público.

En entrevista con La Cuarta, la rubia habló sobre el rechazo que los televidentes tienen hacia ella, asegurando que muchas veces es preocupante. La modelo partió diciendo: «corrí el riesgo que corremos todos los que entramos en la tele, que es que hay gente malintencionada. He bloqueado a dos personas, porque me mandaban mensajes internos, me hacían llamadas por Instagram, algo muy acosador».

Sobre la misma, la joven comentó que el acoso que ha recibido en redes es algo grave, que incluso hay usuarios que le piden que se suicide.

«Me han incitado mucho al suicidio, hasta me llegó un video de Youtube para aprender a suicidarme…. Por otra parte, en cuanto a amenazas de la gente, he tenido una, que fue uno de los que bloqueé…. Me dijo que si me veía en la calle me iba a violar y después me iba a matar», afirmó.

Por este hecho Bárbar hizo un llamado a sus haters, manifestando que «si van a criticar por cómo soy en el programa de televisión, que vayan a una foto mía directo de MasterChef a decir todo lo que quieran, pero no se metan a mi perfil personal, porque ahí yo trabajo y eso me perjudica».

Además aclaró que su rol en MasterChef Chile «es un personaje y, claro, yo me veo y digo … ¡uta la hueona pesada! Nunca en el programa me han incitado a decir algo, pero sí en las entrevistas a veces te preguntaban tres veces lo mismo, porque la respuesta que una daba no era lo que les gustaba, con tal de generar más polémica. Hay cosas que están editadas».

«Todo lo que aparezco diciendo lo dije, sí, pero de repente sacan las cosas de contexto y, luego, viéndolo como se ve en la tele, me arrepiento de todo lo que dije, obvio, porque casi nada está puesto como yo quise decirlo. Hasta salió lo del coqueteo con Christopher Carpentier y nada que ver, yo estoy pololeando más encima», concluyó.

¿Qué te parece? ¿Se les estará pasando la mano a los haters con la chiquilla?