12 / junio / 2019

La entrevista más sincera de Javiera Suárez: habló de su marido y su hijito

Este miércoles nos enteramos del fallecimiento de Javiera Suárez, quien por más de tres años luchó contra el cáncer.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en una entrevista con el matinal de Canal 13 Bienvenidos, en la cual habló de distintos temas con Tonka Tomicic.

Aquello ocurrió en mayo de 2018, cuando Suárez estaba en un extenso proceso de recuperación de una de sus quimioterapias.

“Yo, de verdad, no lo he pensado tan en serio de que me voy a morir… Ni cagando. Yo no me voy a morir de melanoma, no me voy a morir de melanoma. Y Dios no sé lo que va hacer, pero yo no voy a morir de melanoma”, dijo en la oportunidad.

Otro momento emotivo de la entrevista fue cuando confesó sentir pena por “no hacer feliz a su esposo”, instante en el que fue abrazada por la conductora del matinal de Canal 13.

“Me da lata que yo me casé para hacer feliz a Cristian, porque lo amo, porque lo adoro, porque yo me prometí hacerlo feliz. Este cáncer de mierda, que me tiene jodida, que lo odio… Ahora lo odio y se va a ir de alguna forma”, indicó.

Revisa acá la emotiva entrevista: