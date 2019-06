La razón por la que Jim Carrey se niega a tomarse selfies con sus fans﻿

Uno de los «problemas» que deben enfrentar los famosos es que si se encuentran en un lugar público, seguramente algún fanático le pedirá una fotografía o que firmen algún autógrafo.

Hay algunos que lo hacen de buena gana y se dan el tiempo para los requerimientos de sus seguidores. Saben que ese pequeño gesto será recordado por siempre por el afortunado fan.

Sin embargo, hay otros que prefieren no tomarse fotografías. Uno de ellos es el actor Jim Carrey, quien reconoció que se niega a tomarse selfies cuando algún fanático se lo pide.

El actor de 57 años explicó que prefiere tener una conversación más profunda con sus seguidores, saber quiénes son y qué hacen, más allá de tomarse una foto.

«No espero complacer a todo el mundo. No soy desagradable con la gente pero me gusta más saludar e interesarme por la otra persona», dijo el protagonista de «La Máscara» en conversación con The Hollywood Reporter.

Carrey puso como ejemplo a Steve Jobs, el fallecido fundador de Apple. «Todo el mundo estaba tan entusiasmado con él, pero me lo imagino en el infierno huyendo de demonios que quieren una selfie», dijo.

Según el actor, las selfies «detienen la vida». «Haces un gesto y luego se sube a Instagram para dar a las personas una falsa sensación de relevancia», dijo.

