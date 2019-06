18 / junio / 2019

Marc Anthony hizo una pausa en su agenda para asistir a la graduación de su hijo

Dayanara Torres la ex esposa de Marc Anthony compartió en Instagram varios registros de la graduación de uno de los hijos que tuvo con el artista.

Se trata de Cristian, el hijo mayor, que ya está listo para entrar a la universidad en septiembre de este año.

Algo que llamó la atención, fue la aparición del intérprete de vivir la vida en algunas fotos, abrazando a sus hijos Cristian y Ryan.

De hecho, los seguidores de la ex Miss Universo destacaron el hecho de que el cantante haya hecho un espacio en su agenda para hacerse presente en un momento tan importante para la vida de su hijo, y felicitaron a ambos por este gran logro.

“Cristian, ha sido una alegría verte crecer. Nos enorgullece a todos. No existe un día donde no me sorprendieras con tu talento, haciéndome reír, tu bella forma de ser y tu gran y hermoso corazón. ¡Eres y siempre serás mi cantito de pan!“, fue el mensaje que le dedicó Dayanara a su retoño.

Cabe mencionar que si bien Marc Anthony siempre ha tenido romances de público conocimiento, no siempre ha mostrado la relación que tiene con sus hijos mayores Arianna, Alex, Cristian y Ryan.

Esta situación no es la misma que con los dos más pequeños, producto de su relación con Jennifer Lopez, los mellizos Emme y Max, a quienes siempre muestra a través de sus redes sociales.