Marca deportiva estrena maniquíes con modelos XL

10 / junio / 2019

Nike una de las marcas deportivas más populares a nivel mundial ha estrenado en Londres una tienda centrada en la promoción de ropa en tallas «extra grandes».

Según info entregada por la compañía, se trata de un espacio dedicado a las chiquillas en Nike Town London, siendo tomado como un paso para la inclusión del mundo de la ropa deportiva.

El tema estuvo acompañado con un maniquí que viste petos, calzas y zapatillas de tallas de mayor tamaño a las que se suelen divisar en el ámbito deportivo.

Cabe destacar que la empresa ya había usado modelos de mayor talla en 2016 en sus catálogos, las que además fueron promocionados en redes sociales.

Nike is displaying plus-size and para-sport mannequins for the first time in its London flagship store.

The brand says it is «to celebrate the diversity and inclusivity of sport» pic.twitter.com/WBy6id2vPT

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 7, 2019