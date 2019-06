06 / junio / 2019

Messi y la última final de la Copa América que perdió ante Chile: «Lloré mucho»

El rosarino reconoció que para el actual torneo que se jugará en Brasil, la albiceleste no es favorita.

En unos cuantos días comienza la Copa América que se realizará en Brasil. Todas las selecciones ya se está poniendo a punto para enfrentar de la mejor manera el torneo continental.

Las últimas dos versiones anteriores las ha ganado Chile, donde curiosamente las dos finales han sido frente a Argentina. En entrevista con TyC Sports, Lionel Messi recordó la copa que perdió con la albicleste en 2016 en el MetLife Stadium de Nueva York.

Aunque ya han pasado más de tres años de ese momento, al parecer a Messi le sigue pesando. Hay que recordar que la derrota ante Chile hizo que la estrella del Barcelona pensara en abandonar la selección.

«Lloré por muchas cosas. Era una final más perdida, contra Chile y tras un torneo en el que fuimos superiores. Merecíamos ganar», dijo.

«Además había fallado mi penal también, entonces fueron un montón de cosas que hacen que uno termine explotando», agregó.

Sobre la Copa América que se jugará en Brasil, el rosarino reconoció que Argentina no es el favorito para ganar el torneo. «Es un grupo difícil, y el cruce también. No recibir goles es muy importante. Nosotros sabemos que Argentina tiene gente para hacer goles, y lo importante es que no te los hagan», señaló.

Foto: Shutterstock