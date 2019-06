14 / junio / 2019

Peque ofrece todos sus ahorros para recuperar celular con los recuerdos de su mamá fallecida

Gino López es un peque argentino de 10 años y en un video que se ha hecho viral pide que le devuelvan el celular que perdió donde tenía fotos y videos de su mamá que murió cuando el solo tenía 10 meses.

El chiquillo viajaba con su abuela para ir a una actividad en su colegio y cuando se bajó del vehículo, se olvidó del teléfono en el asiento de atrás. El niño ofrece una recompensa al que logre recuperar y devolver el dispositivo.

«Tiene un valor muy emocional, daría lo que fuera para recuperar el celular. A la persona que encuentre el celular le diría muchas gracias, lo abrazaría y le daría el dinero«, dice Gino, agregando que tiene un poco más de 600 pesos, lo que en moneda chilena se traducen en $9500 pesos.

«A mi no me interesa el dinero, a mi me interesa el celular, porque ahí tengo los recuerdos de mi mamá, los videos y fotos«, dijo el pequeño al medio argentino Eldoce.

¡Suerte Gino!