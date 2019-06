21 / junio / 2019

Como no se trata de un perro o un gato seguramente no encenderá las alarmas de los animalistas, pero este caso también puede ser calificado como de maltrato. Y es que la policía de Estados Unidos rescató a una ardilla que fue drogada con metanfetamina para hacerla agresiva y que atacara a los desconocidos.

El rescate del animal se produjo en una redada de drogas que llevó a cabo la policía de Limestone, en un departamento donde esperaban encontrar a Mickey Paulk, de 35 años, un sujeto acusado de posesión de estupefacientes.

El individuo, que en ese momento no se hallaba en la vivienda, quiso asegurarse de transformar al animal en una «ardilla de ataque», que fuera lo suficientemente agresiva, para lo cual la alimentó con metanfetamina, explicó el sheriff del condado de Limestone a The News Courier, un diario local.

La ley de Alabama prohíbe tener animales silvestres, así que la ardilla fue liberada, por recomendación de agentes de protección ambiental. La ardilla «corrió hacia el bosque y no atacó a los agentes que la liberaron», escribieron en el Facebook de la oficina del sheriff.

En el operativo policial realizado el lunes también fueron incautadas drogas y municiones.

In the event I would obtain the opportunity to interview Mickey Paulk, I would have to ask, «Attack squirrels? Why?! What were you thinking?»

Limestone County, Alabama investigators accuse Paulk of keeping a caged «attack squirrel»,feeding it meth to keep it aggressive. pic.twitter.com/L0SRqCiemx

— Kurt Weinschenker (@KurtBW_WTRF) June 19, 2019