Hace unos días se inauguró el Museo de Cera de las Condes, muestra que ha sido criticada incluso antes de abrir sus puertas al público sobre todo porque sus esculturas no se parecen a las originales. Además el pasado viernes se dio a conocer la noticia del despido de Rómulo Aramburú, escultor de las obras

Luego de darse a conocer las primeras imágenes de las figuras del museo Stefan Kramer bromeó con su ejemplar en redes sociales y ahora fue el turno del «Chino» Ríos, quien se refirió a la suya, aunque en términos muy distintos a los del comediante.

Marcelo reaccionó furioso ante su estatua e incluso la comparó con una que tiene en Singapur: “Estoy muy agradecido de que todavía me tengan en cuenta. – A quién mierda se le ocurre hacer esa huea de estatua son todas iguales, típico de Chile apurado y mal hecho”, empezó comentando en Instagram.

“Cuando uno hace este tipo de obras le pregunta al involucrado su opinión pero acá las hueas. – Leí que despidieron al gran artista que hizo estas bellezas, pero no puedo creer que lo despidan una vez que queda la cagada y como no se dan cuenta gente encargada que la huea esta es una mierda desde el principio”, continuó el extenista.

Por último, el exnúmero 1 del mundo dijo que no existe “ningún respeto por los involucrados y menos a la gente que le cobraron 7 mil pesos par ver esa mierda. No puedo creer que las estén sacando ahora para arreglarlas o empeorarlas, devuelvan la plata. -Cuento esto porque me han hueao tanto con este tema que quería opinar, una lástima y una vergüenza”.Ríos.

Acá puedes ver su publicación. ¿Estás de acuerdo con sus palabras?

