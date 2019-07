Hombre sobrevive a una caída por las cataratas del Niágara

Un accidente que le pudo costar la vida sufrió un hombre este martes, al ser arrastrado por las aguas y caer por las cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

La policía de Parques del lugar recibió un aviso sobre la presencia de un hombre «al borde de una crisis» junto a la catarata Horseshoe (herradura), la más grande de las que componen las cataratas del Niágara, situada en el lado canadiense de la frontera, en la provincia de Ontario.

@NiagParksPolice 0400 responded to male in crisis brink of Horseshoe Falls. On arrival male was observed to climb over retaining wall and swept over falls. Male was found sitting on rocks after search of lower river w/non life threatening injuries. Trans. to hosp. further care

— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 9 de julio de 2019