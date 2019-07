La dura sanción que arriesga Lio Messi tras sus dichos contra la Conmebol

Las declaraciones de Lionel Messi tras el partido entre Argentina y Chile por el tercer lugar de la Copa América podrían tener consecuencias para el rosarino.

Tras el término del encuentro frente a la “Roja” donde la “Pulga” fue expulsado tras un fuerte altercado con el defensa chileno Gary Medel, el argentino habló de corrupción y que la copa estaba arreglada, además de explicar porqué no fue a la premiación tras el término del encuentro.

“¿Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”, dijo.

El argentino ya había expuesto su molestia luego de la derrota que sufrieron ante Brasil y donde no hubo utilización del VAR, lo que según él, les impidió seguir avanzando en el torneo.

“Nos vamos con la sensación de que no nos permitieron estar en la final. Estábamos para más”, añadió.

Tras sus declaraciones, Messi arriesga hasta dos años de suspensión, lo que no le permitiría jugar las eliminatorias del Mundial de Qatar ni tampoco participar de la Copa América de 2020, torneo que organizará precisamente Argentina junto a Colombia, según señala Sport.

Según el artículo 7 del Reglamento de Conmebol, Messi violó los “principios de conducta” tras “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y/o “insulte de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales, etc”.

La AFA estaría intentando que la Conmebol no sancione o por lo menos reduzca el castigo para el capitán de la Selección argentina.