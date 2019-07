«No tenia abrigo, no tenía comida, no me facilitaron ningún tipo de llamado», fue parte del testimonio de Cata Pulido, tras el viralizado incidente donde se enfrentó a Carabineros tras ser infraccionada por manejar sin cinturón de seguridad.

La actriz se refirió a lo ocurrido en el programa donde es pastelista y dijo: «Me bloqueé, no sabía que hacer, me sentí muy sola», añadió, luciendo su brazo con un cabestrillo. «Cuando me soltaron fui a hacer una constatación de lesiones real», contó, agregando que en la revisión realizada en la clínica de la Universidad Católica le descubrieron dos fracturas, hematomas y luxaciones, recomendándole 30 días de inmovilización y una intensa recuperación con kinesiología.

«Nunca me había pasado algo tan extremo», reflexionó, indicando que está estudiando acciones frente a la viralización de su control. «Me sentí muy trofeo, que iban a recibir una especie de medalla conmigo», declaró.

A pesar de todo la pelirroja admitió que había cometido una falta. «Hago un mea culpa por no haber usado cinturón de seguridad», expresó, indicando que no va a cerrar sus cuentas en redes sociales y que se ha sentido «muy querida, pero también bien odiada».

«A todos mis haters: usen el cinturón», remató antes de abandonar el espacio de La Red.

Acá puedes revisar parte de lo que dijo en un enlace compartido por El Dínamo: