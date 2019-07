Este domingo Deportes Antofagasta derrotó 5-0 a O’Higgins. El resultado generó la indignación de los hinchas del «capo de provincia» tanto en el estadio como en las redes sociales.

Estas críticas fueron lideradas por Daniella Chávez. Así es ya que modelo y reconocida fanática de los celestes comentó todo el partido, pero llamó la atención con unas palabras que sacaron risas entre los usuarios.

La rubia escribió en Twitter: «a la defensa de O’Higgins la pillan más en pelota que a mí en mi instagram!! una vergüenza el equipo de Marco Antonio Figueroa y Ricardo Abumohor siempre tuve la razón y el DT se enojo, su equipo le hace honor al técnico, son un fantasma en la cancha!«, comentario que recibió muestras de apoyo.

Pero eso no fue todo ya que la chiquilla siguió «Señor Marco Antonio Figueroa, se que me tiene bloqueada, pero a esto me refería, no juega a nada O’Higgins, te equivocaste en los refuerzos, pero veo que te importa mas hacer el show, comprendo que debes llamar la atención de alguna forma, ya que en la cancha el OHi es un fantasma. Bye!», cerró.

