Hace unos días muchos se enteraron que el recordado «doctor Vidal» del programa «Cirugía Cuerpo y Alma» estaba pololeando con una linda chiquilla mucho menor que él. Ella es Javiera Carrasco, una periodista y modelo de la marca Elite.

El médico indicó que conoció a su actual pareja luego de una entrevista de trabajo para una propuesta de difusión de su la Clínica La Parva. Si bien en ese momento él le dijo a la joven que “no servía para el trabajo”, la invitó a salir y luego ambos iniciaron un romance que se ha extendido por nueve meses.

En declaración a La Cuarta, el profesional sostuvo que vivió una especie de “flechazo” con la modelo: “Me encantó después de hablar cinco minutos con ella”, sostuvo.

“En esa misma entrevista yo le dije, después de escuchar su propuesta de difusión, que no servía para la pega, pero que me encantaría conocerla. La invité a salir y no me contestó ese día, dos días después nos juntamos a tomar unas copas de vino”, afirmó.

Javiera también habló con el diario popular sobre su actual pololeo, en esa instancia dijo que sintió atracción hacia el médico debido a que le mostró su lado más intelectual.

Ver esta publicación en Instagram Best partner ❤️ Una publicación compartida de Javi Carrasco (@javicarrascog) el 4 Jul, 2019 a las 9:50 PDT

“Yo tengo un padre de 79 años, hombre a la antigua, educado, que cultivó en mí el cariño por las letras. Y en la conversación con Pedro él me regaló dos libros, además que es un tipo muy culto, interesante, un intelectual, me capturó inmediatamente”, expresó.

Además la joven dejó en claro que su actual relación está en un buen momento, reconociendo que llegó a la vida de Vidal para darle mayor disfrute y descanso.

“Yo llegué a la vida de Pedro para desordenarlo un poco, para que disfrute, que no toda su vida sea tan intelectual. Que descanse y lo pase bien. Se lo merece”, añadió.