Niña enseña a leer y escribir a vendedor de helados de 68 años

De vez en cuando en Internet encontramos bellas historias que realmente nos conmueven. Esta está protagonizada por un hombre de 68 años que vende helados en una escuela de Brasil y una pequeña niña.

Resulta que cuando él termina de trabajar se va a comer algo y luego regresa al colegio pero termina pero para recibir sus clases. Así es y su profesora es muy «singular», ya que con tan solo 9 años le enseña a leer y escribir.

Su nombre es Bárbara Matos y cuando se enteró de que Francisco Santana Filho, mejor conocido como “Zezinho”, no sabía leer, se hizo su amiga y al poco tiempo empezó a darle lecciones.

Si bien la mini maestra le imparte a su veterano pupilo estas lecciones desde 2017, la historia de ambos se volvió un fenómeno viral en redes recientemente luego de que una docente compartiera su historia, la misma que fue recogida por un sintonizado programa matutino de Rede Globo.

“Algunas amistades me ayudan. Entonces, así, yo también aprendo. Cuando él me dijo que no sabía (ni leer ni escribir), yo le dije que iba a enseñarle. Así fue como empecé a hacerlo”, dijo la peque a medios locales.

“Ella es mi maestra. Ella es una persona muy linda, gentil y especial. A la hora de la salida, ella me enseña el alfabeto. Estoy aprendiendo de a poquito. Es como si estuviera dibujando y ahora lo estoy haciendo con el corazón”, dijo el veterano alumno.