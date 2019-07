¡Que son mala onda!: Critican a Jason Momoa por no estar en forma

Jason Momoa cuenta con una destacada trayectoria y suele causar furor entre las chiquillas porque sin duda es todo un guapetón.

Después de tanta pega el actor está tomando unas merecidas vacaciones junto a su familia antes de comenzar con sus nuevos proyectos, pero en este descanso fue capatado por los paparazzi.

Fueron algunas de esas imágenes las que se viralizaron en las redes sociales y que le valieron críticas, para muchos injustificadas. Aunque parezca difícil de creer, algunos fans lo acusaron de no estar en forma y tener «cuerpo de padre». Según ellos, Momoa ya no luce la musculatura tan definida como en sus películas.

How is this a dad bod? Dad’s wish they have this bod. Put some damn respect on Jason Momoa’s name pic.twitter.com/DSaxvF6ajQ

— D Fretter (@dfretter_) 8 de julio de 2019