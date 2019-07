«La única que no me gusta es la guatona de la Paty Maldonado», dijo la mujer

Cuando se hacen despachos en vivo cualquier cosa puede pasar y algo bien particular ocurrió cuando José Miguel Viñuela y Joaquín Méndez realizaban un despacho callejero para Mucho Gusto.

El momento que llamó la atención fue cuando una de las señoras consultadas le envió un «fino» y «suave» saludo a una de las panelistas del matinal de Mega: Paty Maldonado.

Esto, porque la mujer no encontró nada mejor que lanzar una ácida opinión sobre la Maldo. «La única que no me gusta es la guatona de la Paty Maldonado», dijo, justo antes de que Viñuela y Méndez se alejaran de ella.

Si bien el comentario para muchos fue «innecesario», Joaquín sostuvo que «ella (la mujer) es libre de decir lo que quiera y no me gusta que hablen así de la vieja», agregando que Patricia «está flaca. Yo creo que esta señora se quedó con la imagen anterior».