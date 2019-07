El fuego destruyó 45.000 barriles llenos de bourbon de la marca Jim Bean, una pérdida avaluada en más de 135 millones de dólares.

La desafortunada caída de un rayo en uno de los almacenes de la empresa Jim Bean, en la ciudad de Versailles, en Kentucjy, Estados Unidos, terminó en un voraz incendio que hizo desaparecer nueve millones de bourbon, tipo de whisky que ha hecho famosa a la marca en todo el mundo.

El incendio se produjo en uno de los almacenes donde reposa el whisky y rápidamente se propagó a una bodega contigua, calcinando todo lo que había en el interior, unos 45.000 barriles llenos de bourbon.

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd

— Alex Valverde (@AlexValverdeTV) July 3, 2019