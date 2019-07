El norteamericano Agustin Alanis, ha visto más de 200 veces Avengers: Endgame, más de 200 veces, lo que le ha costado cerca de $2 mil dólares en entradas.

El chiquillo vive en Florida, Estados Unidos y desde que se estrenó la cinta de Marvel , va todos los días al cine luego de salir de la pega.

Y como esto es bien importante para él para celebrar su función número 200, su familia lo acompañó, conmemorando la hazaña, viendo nuevamente la película

Thank you to all of you family, friends and media who supported me in any way possible; with positive comments, sharing my story.@atomtickets @ComicBook @CNN @UNILAD @9GAG @CinePREMIERE @TigresOficial @eldeforma @mediotiempo @D99Radio @getFANDOM @people @WRadioColombia pic.twitter.com/R44PYs55YG

— Agustin Alanis (@agalanis17) July 24, 2019