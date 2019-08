Pidió el divorcio porque estaba cansada de tener un esposo «perfecto»

En cosas de pareja está más que claro que uno no debe meterse pero no deja de ser extraño que alguien pida el divorcio por algo que para muchos puede ser «positivo».

Resulta que una mujer de Emerito de Fuyaira solicitó el divorcio ante tribunales ya que estaba harta que su pareja buscara ser el «marido perfecto». Así al menos lo dio a conocer el medio local, Khaleej Times.

«Nunca me gritó ni me rechazó. Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida», relató la denunciante, quien lleva cerca de un año de casada. Desde entonces, ella asegura que no han tenido problemas y que hoy necesita «una discusión real». «No quiero esta vida sin problemas y llena de obediencia», agregó.

El hombre por su parte, llegó a tribunales dispuesto a defender su matrimonio y evitar esta ruptura. Según explicó, todo lo que hacía era para poder ser un «marido perfecto». «No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores», argumentó el chiquillo tratando de salvar su relación.

El sujeto además reconoció que sufrió una fractura en una de sus piernas mientras se ejercitaba porque su mujer se había quejado por su peso.

Finalmente los tribunales optaron por suspender el caso de divorcio fallando a favor del marido.