En más de una ocasión Daniella Chávez ha criticado el actuar de O’Higgins y claro a su entrenador Marco Antonio «Fantasma» Figueroa.

Ahora la hija del técnico Fernanda Figueroa se fue en picada contra la rubia por atacar a su papá. Así es, ya que la exchica reality tras el triunfo de O’Higgins sobre Colo Colo el domingo pasado escribió en Instagram: «tuitea ahora po», etiquetando a la exconejita Playboy.

Agregando que «para la gente que me dice que no me rebaje respecto a mi historia pasada, les digo que una persona que agrede o habla mal de cualquier miembro de mi familia, no se merece nada de mí. Lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo, que es mi papá«.

Por su parte, Chávez compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, donde escribió: «Good night, besos desde Miami disfrutando la vida… Mientras tú hablas mal de mí«.