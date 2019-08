El dicho reza que «el cliente siempre tiene la razón», pero parece que en Albania no lo creen así. Al menos eso demostró el dueño de un restaurante ubicado en la ciudad de Himaré, al sur del país europeo, que no soportó las críticas de un grupo de turistas españoles y los atacó de manera brutal.

La familia se quejó por el mal servicio y la comida de poca calidad que ofrece el local, lo que molestó de sobremanera al propietario. El sujeto siguió a los comensales fuera del restaurante, intentó abrir la puerta del automóvil mientras se marchaban y, tras fracasar, se abalanzó sobre sobre el vehículo y rompió el parabrisas a golpes.

La grabación fue publicada en Twitter y rápidamente se volvió viral. En el video se pueden escuchar los gritos de los turistas y sus acompañantes, quienes intentaban convencer al atacante que se calmara. Las imágenes causaron tal revuelo mediático que el ministro de turismo de Albania, Blendi Klosi, se reunió con el grupo de turistas para ofrecerles una disculpa.

Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists. pic.twitter.com/kLMYzWkRVH

— Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019