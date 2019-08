El cambio climático está dejando estragos en diversas partes del mundo. Mientras algunas zonas del planeta sufren con la sequía, otras en cambio, deben soportar las torrenciales lluvias e inundaciones.

Una muestra de ello es el atípico invierno que está teniendo Australia que debido a las bajas temperaturas y la combinación de aire frío y húmedo, han traído como consecuencias inusuales postales, como la de un grupo de canguros saltando en la nieve.

La imagen fue registrada en estados como Nueva Gales del Sur, donde las autoridades han señalado que en algunas zonas se trata de la nevada más intensa en dos décadas.

“No es algo que se vea todos los días”, dice la Organización Meteorológica Mundial en su cuenta de Twitter donde publicaron el inusual video de los canguros y que se ha viralizado por las redes sociales.

Something you don’t expect to see every day in Australia 🇦🇺…. A troop of kangaroos crossing a snowy field north of Goulburn in New South Wales ❄️🌨

For Australian weather updates, follow our friends @BOM_au

(📹 Video courtesy of @stephengrenfel1)pic.twitter.com/XJlI0hQ086

— WMO | OMM (@WMO) August 12, 2019